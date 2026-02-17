H Clinton | Trumpinsabbiati file Epstein

Hillary Clinton ha puntato il dito contro l’amministrazione Trump, accusandola di aver nascosto i documenti collegati a Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per abusi su minori. La ex candidata ha dichiarato che i fascicoli, che potrebbero contenere nomi di persone influenti, sono stati deliberatamente tenuti nascosti. La sua denuncia arriva in un momento in cui si intensificano le richieste di trasparenza sul caso Epstein, dopo che alcuni documenti sono stati resi pubblici.

4.51 Hillary Clinton ha accusato l'amministrazione del presidente Trump di "insabbiamento" dei fascicoli relativi al defunto pedofilo Jeffrey Epstein. "Fate uscire i fascicoli. Stanno procedendo a rilento", ha detto l'ex Segretario di Stato americano alla Bbc a Berlino, dove ha partecipato all'annuale Forum Mondiale. La Casa Bianca ha insistito sul fatto che, pubblicando i fascicoli, hanno fatto "più per le vittime di quanto abbiano mai fatto i Democratici".