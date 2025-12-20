Epstein pubblicati i file | c’è anche Clinton in piscina

20 dic 2025

(Adnkronos) – Tra le migliaia di documenti pubblicati sul caso Epstein, spuntano foto dell'ex presidente Usa Bill Clinton. Lo riporta la Cnn. Un'immagine mostra Clinton a torso nudo in una vasca idromassaggio accanto a un'altra persona il cui volto è stato censurato. Ci sono altre foto di Clinton che nuota in una piscina vicino a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

