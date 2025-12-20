Epstein pubblicati i file | c’è anche Clinton in piscina
(Adnkronos) – Tra le migliaia di documenti pubblicati sul caso Epstein, spuntano foto dell'ex presidente Usa Bill Clinton. Lo riporta la Cnn. Un'immagine mostra Clinton a torso nudo in una vasca idromassaggio accanto a un'altra persona il cui volto è stato censurato. Ci sono altre foto di Clinton che nuota in una piscina vicino a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Pubblicati i file di Epstein. Migliaia di foto, c'è anche Clinton in piscina. Trovati i nomi di 1.200 vittime
Leggi anche: Caso Epstein,"Trump al contrattacco: "Indagate sui rapporti tra Epstein e Clinton"
Epstein, pubblicati i file: c'è anche Clinton in piscina - Tra le migliaia di documenti pubblicati sul caso Epstein, spuntano foto dell'ex presidente Usa Bill Clinton. adnkronos.com
Epstein files, pubblicati “diverse centinaia di migliaia di documenti” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Epstein files, attesa per oggi la pubblicazione dei documenti: cosa sappiamo sul caso ... tg24.sky.it
Usa, dipartimento Giustizia pubblica prima parte degli “Epstein files” - Il dipartimento di Giustizia ha pubblicato sul proprio sito web la prima parte dei cosiddetti 'Epstein file', i documenti ancora riservati relativi alle ... msn.com
Foto e veleni sul caso #Epstein: pubblicati nuovi scatti, scontro politico tra Democratici e Casa Bianca. di Tommaso Angelini x.com
Foto e veleni sul caso Epstein: pubblicati nuovi scatti, scontro politico tra Democratici e Casa Bianca. La Camera diffonde immagini dall’archivio del defunto finanziere con vip e oggetti controversi. I Dem parlano di trasparenza, i repubblicani denunciano un - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.