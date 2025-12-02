Green Game 2025 | gli studenti del Garibaldi - Da Vinci pronti a sfidarsi per la sostenibilità ambientale

Riparte la 13esima edizione del Green Game, il format didattico ideato dai Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, che trasforma la raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale in una vera e propria sfida a squadre per gli studenti delle scuole secondarie di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

13^ EDIZIONE GREEN GAME, ISTITUTO BERNALDA-FERRANDINA DI FERRANDINA SCENDE IN CAMPO PER LA PROVINCIA DI MATERA Vai su X

L'Itis Michele Maria Milano di Polistena protagonista della 13esima edizione dei Green Game - Gli studenti e le studentesse prenderanno parte alla sfida nazionale del format didattico dedicato alla raccolta differenziata e alla sostenibilità ambientale ... Si legge su reggiotoday.it

Green Game: sfida tra studenti sulla sostenibilità ambientale, per Avellino c’è l’Itt Dorso - Il progetto didattico Green Game ha preso il via il 3 novembre e coinvolge oltre 200 scuole secondarie di II grado italiane: per Avellino scende in campo l’Itt Guido Dorso, realtà scolastica ... Segnala corriereirpinia.it

Scuola, al Green Game il Garibaldi-Da Vinci di Cesena - Green Game, il format didattico ideato dai Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, è pronto a ripartire con la ... Da corriereromagna.it

Tutela ambientale e raccolta differenziata, studenti del Fazello in gara al Green Game - Il format alterna lezioni interattive a un quiz a squadre in cui velocità, attenzione e collaborazione sono le chiavi del successo ... Da agrigentonotizie.it

Green Game all’ ITT “Guido Dorso” - “Guido Dorso”, realtà scolastica da sempre sensibile ai temi del riciclo e dell’educazione ambientale. Secondo irpinia24.it

Green Game 2025: l’I.I.S. “F. Meneghini” di Edolo in gara per la sostenibilità - Edolo scende in campo al Green Game 2025 per promuovere sostenibilità e cultura ambientale. Da quibrescia.it