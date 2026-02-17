Gratteri | Se non voti NO non sei perbene È la prova che la giustizia va riformata | il punto non è morale è strutturale

Nicola Gratteri ha affermato che chi sostiene il sì al referendum sulla giustizia non è per bene, sostenendo che questa posizione riflette una mancanza di moralità. La sua dichiarazione, pronunciata durante un dibattito pubblico, ha scatenato reazioni contrarie e ha acceso un acceso confronto tra chi difende la riforma e chi si oppone. Gratteri ha anche detto che questa discussione mette in evidenza come il problema reale sia strutturale e non morale.

La patente morale non è il punto. “ Per il NO voteranno le persone per bene”. Quando una frase del genere viene pronunciata da Nicola Gratteri nel dibattito sul referendum sulla riforma della giustizia, il confronto rischia di scivolare dal merito alla morale. Davvero un referendum è una patente etica? Davvero chi vota diversamente non sarebbe “per bene”? E quando si dice che per il SÌ votano imputati e indagati, va ricordato un principio elementare: fino a prova contraria, sono innocenti. È il fondamento dello Stato di diritto. E un magistrato autorevole lo sa. I l punto non è morale. È strutturale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

