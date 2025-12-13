Paura trasformata in metodo Così la candidata di Avs dalla Germania delegittima il governo

La candidata di Avs dalla Germania critica il governo italiano, sottolineando come la sinistra nostrana abbia trasformato la paura in un metodo di opposizione. Da quando il centrodestra guidato da Giorgia Meloni è al potere a Palazzo Chigi, la sinistra italiana si rivolge spesso all’estero per denunciare le proprie difficoltà, evidenziando un atteggiamento di delegittimazione e ricerca di supporto internazionale.

La sinistra italiana, da quando a Palazzo Chigi c'è il centrodestra guidato da Giorgia Meloni, ha avuto la tendenza di andare a lamentarsi all'estero di quanto accade in Patria, forse per cercare un supporto esterno a una manifesta difficoltà nel fare opposizione. Un fenomeno che si è sviluppato soprattutto nei primi mesi, quando il Pd era guidato da Enrico Letta, ma che non è mai davvero scemato grazie ai contatti con i Socialisti europei. Lo stesso vale per la sinistra civile, che benché abbia ampi spazi su giornali, radio e televisioni, anche di Stato, tenta percorsi di delegittimazione all'estero. Ilgiornale.it

