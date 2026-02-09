Usa Pompeo accusa XI | ‘diffondere il Covid fu sua scelta intenzionale’
Mike Pompeo lancia accuse pesanti a Xi Jinping, sostenendo che il Covid non sarebbe sfuggito per caso dal laboratorio di Wuhan, ma sarebbe stata una scelta volontaria. L’ex segretario di Stato Usa dice che il virus è stato usato come arma biologica e che, in modo intenzionale, sarebbero state fatte partire persone malate su un aereo diretto a Milano, causando milioni di morti. Le sue parole alimentano ancora di più le tensioni tra Stati Uniti e Cina.
Così in un passaggio del suo dialogo odierno all'Ispi, a Milano, presentando il suo libro autobiografico "Mai un passo indietro". Pompeo ha ricoperto alcune delle posizioni più influenti della politica estera degli Stati Uniti, prestando servizio prima come Direttore della CIA e poi come Segretario di Stato nella prima amministrazione Trump.
