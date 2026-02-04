google home finalmente supporta i pulsanti

Google Home ora può gestire anche i pulsanti intelligenti. L’azienda ha annunciato che la piattaforma supporta ufficialmente questi dispositivi, permettendo agli utenti di controllare facilmente luci, dispositivi e scenari semplicemente premendo un pulsante. La novità arriva dopo le richieste di tanti utenti, che ora potranno integrare i pulsanti nelle loro routine quotidiane senza complicazioni.

Google Home espande la propria automazione domestica introducendo il supporto ai pulsanti intelligenti. L’aggiornamento abilita nuove condizioni di avvio per le automazioni e migliora la riproduzione quasi in tempo reale delle telecamere nell’app, offrendo una gestione più efficiente dei dispositivi connessi. google home ora supporta i pulsanti intelligenti. I pulsanti intelligenti sono interruttori programmabili che attivano automazioni o controllano dispositivi premendoli nel contesto della casa connessa. Funzionano come interruttori fisici, ma gestiti dallo smartphone; le azioni tipiche includono accendere o spegnere luci, aprire o chiudere tende e avviare una robotica spazzatrice. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

