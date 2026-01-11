Koopmeiners Galatasaray | l’olandese risponde così ai sondaggi arrivati in questi giorni dalla Turchia La decisione del bianconero
In questi giorni si sono susseguite voci di un possibile trasferimento di Koopmeiners al Galatasaray. Tuttavia, l’olandese ha chiarito di non aver nemmeno preso in considerazione l’offerta turca, confermando il suo impegno e la sua volontà di rimanere alla Juventus. La decisione del giocatore riflette la sua fiducia nel progetto bianconero e la volontà di continuare a contribuire alla squadra in questa stagione.
Koopmeiners Galatasaray, l’olandese respinge le sirene turche: non ha nemmeno valutato l’offerta perché si sente al centro della nuova Juve. La Juve erige un muro invalicabile attorno ai suoi campioni più rappresentativi, spegnendo sul nascere qualsiasi velleità delle pretendenti estere in questa finestra invernale. Il protagonista indiscusso delle ultime ore è Teun Koopmeiners, centrocampista olandese classe 1998, finito prepotentemente nel mirino del Galatasaray. Le sirene provenienti da Istanbul hanno suonato forte, tentando di scardinare le certezze del giocatore con la promessa di un nuovo capitolo professionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
