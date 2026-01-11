Koopmeiners Galatasaray | l’olandese risponde così ai sondaggi arrivati in questi giorni dalla Turchia La decisione del bianconero

In questi giorni si sono susseguite voci di un possibile trasferimento di Koopmeiners al Galatasaray. Tuttavia, l’olandese ha chiarito di non aver nemmeno preso in considerazione l’offerta turca, confermando il suo impegno e la sua volontà di rimanere alla Juventus. La decisione del giocatore riflette la sua fiducia nel progetto bianconero e la volontà di continuare a contribuire alla squadra in questa stagione.

