Gli scout di Valmadrera in campo per la solidarietà | scatta la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà

Il gruppo Scout di Valmadrera ha organizzato una giornata di solidarietà il 22 febbraio per aiutare le famiglie in difficoltà. La causa è la carenza di generi alimentari nelle famiglie del territorio, che ha spinto gli scout a intervenire con una raccolta di cibo presso i negozi locali. Durante la giornata, i volontari hanno raccolto alimenti di prima necessità, come pasta, zucchero e scatolame, che saranno consegnati alla Caritas di Valmadrera.

L'iniziativa del CNGEI per il World Thinking Day: appuntamento il 22 febbraio con punto fisso e giro porta a porta nelle vie della città Una domenica dedicata alla solidarietà e al sostegno concreto alle persone in difficoltà. La sezione scout CNGEI di Valmadrera scende in campo il 22 febbraio con una raccolta alimentare a favore della Caritas locale, trasformando i valori dello scautismo in azioni concrete di aiuto al territorio. L'appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio, dalle 9.30 alle 12.00, con una doppia modalità di raccolta: un punto fisso presso la sede scout al Centro Fatebenefratelli e un giro porta a porta nelle vie di Valmadrera.