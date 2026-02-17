gli anni di formazione di elsa morante

Stasera alle 21, al teatro Socjale di Piangipane, Michele Di Giacomo e Tamara Balducci di Alchemico Tre raccontano gli anni di crescita di Elsa Morante. Hanno deciso di farlo attraverso lo spettacolo 'Dodici stanze per Elsa Morante', che ricostruisce i momenti fondamentali della sua formazione. La rappresentazione include anche testimonianze e frammenti di lettere originali della scrittrice, per offrire un quadro più vivido del suo percorso.

Alle 21 di stasera, al teatro Socjale di Piangipane, Michele Di Giacomo e Tamara Balducci di Alchemico Tre ripercorrono con ’ Dodici stanze per Elsa Morante ’ gli anni della formazione di una tra le scrittrici più influenti del secondo dopoguerra. Artista carismatica, libera, Morante ha lottato tra pregiudizi e indigenza per ricavarsi un posto nel mondo delle letteratura. Arriva nella capitale non ancora ventenne, vive in stanze in affitto in una Roma fascista e maschilista, fa pubblicazioni senza poterle firmare, scrive compulsivamente. Una scrittura caratterizzata da una profonda analisi psicologica dei personaggi e da una visione lucida delle sofferenze storiche e personali, che indaga temi come la solitudine, la guerra, la memoria e la condizione femminile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il mondo di Elsa Morante si apre oggi al teatro comunale Claudio Abbado, dove, dalle 10 alle 12, nella sala prove 3, si terrà l’evento ‘Colmi di figure’.

