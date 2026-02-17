Gli anni di formazione di Elsa Morante
Stasera alle 21, al teatro Socjale di Piangipane, Michele Di Giacomo e Tamara Balducci di Alchemico Tre raccontano gli anni di crescita di Elsa Morante. Hanno deciso di farlo attraverso lo spettacolo 'Dodici stanze per Elsa Morante', che ricostruisce i momenti fondamentali della sua formazione. La rappresentazione include anche testimonianze e frammenti di lettere originali della scrittrice, per offrire un quadro più vivido del suo percorso.
Alle 21 di stasera, al teatro Socjale di Piangipane, Michele Di Giacomo e Tamara Balducci di Alchemico Tre ripercorrono con ’ Dodici stanze per Elsa Morante ’ gli anni della formazione di una tra le scrittrici più influenti del secondo dopoguerra. Artista carismatica, libera, Morante ha lottato tra pregiudizi e indigenza per ricavarsi un posto nel mondo delle letteratura. Arriva nella capitale non ancora ventenne, vive in stanze in affitto in una Roma fascista e maschilista, fa pubblicazioni senza poterle firmare, scrive compulsivamente. Una scrittura caratterizzata da una profonda analisi psicologica dei personaggi e da una visione lucida delle sofferenze storiche e personali, che indaga temi come la solitudine, la guerra, la memoria e la condizione femminile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Elsa Morante, il loculo vuoto e dimenticato al Verano: Ama lo restaura a 40 anni dalla morte
Il mondo di Elsa Morante
Il mondo di Elsa Morante si apre oggi al teatro comunale Claudio Abbado, dove, dalle 10 alle 12, nella sala prove 3, si terrà l’evento ‘Colmi di figure’.
Presentazione di CalendEsercito 2026 LO GIURO! nel Palazzo Salerno a Napoli
Argomenti discussi: Dentistionline: corso di Formazione sulla sicurezza Laser - ANDI; Il lungo cammino dell’istruzione; Il diploma che vale più della laurea: il 93% trova subito lavoro. Ed è gratis; Supplenze, studenti di Scienze della Formazione Primaria possono inserirsi nelle GPS e insegnare prima della laurea. Pillole di Question Time.
Diploma di maturità in quattro anni: la sfida di Apro FormazioneLa preside Reolfi: Non siamo solo una scuola che forma per entrare subito in azienda: con questo percorso possiamo accompagnare i ragazzi anche verso specializzazioni ulteriori, ITS o università, se ... targatocn.it
Anno di prova e formazione, quasi 50.000 docenti lo stanno svolgendo nel 2025/26Indire registra i dati della formazione: la fotografia è quella dell'11 febbraio 2026. 49.559 i docenti iscritti e attivi sulla piattaforma. orizzontescuola.it
“Amuleto”: poesia di Elsa Morante. Leggila nei commenti - facebook.com facebook
Katherine Mansfield Quaderno d'appunti [The Scrapbook] A cura di John Middleton Murry Nella traduzione di Elsa Morante SE / Assonanze 2011 Appendice iconografica: p205 e seguenti. x.com