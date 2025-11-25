Elsa Morante il loculo vuoto e dimenticato al Verano | Ama lo restaura a 40 anni dalla morte

Ama ha ritrovato e restaurato il loculo al Verano che un tempo custodiva le ceneri di Elsa Morante, rimasto vuoto per anni. Ora una targa ne ricorda la memoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

