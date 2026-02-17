Girona sorprende il Barcellona nel derby catalano | emozioni e colpi di scena

Il Girona ha battuto il Barcellona durante il derby catalano, grazie a una rimonta improvvisa. La squadra di casa ha iniziato sotto pressione, ma ha trovato la forza di ribaltare il risultato nel secondo tempo, portando a casa una vittoria inaspettata. La partita, giocata davanti a oltre 20.000 tifosi, ha regalato molte emozioni e momenti di tensione.

Il Comback del Girona nella Partita contro il Barcellona. Il Girona ha messo in scena una rimonta appassionante nel secondo tempo, superando il Barcellona con un punteggio di 2-1 allo stadio Montilivi. Questa vittoria non solo rappresenta un grande traguardo per la squadra di Michel, ma li porta anche a cinque punti sopra la zona retrocessione, aumentando così le possibilità di permanenza nella top flight spagnola. D'altro canto, il Barcellona perde non solo la partita ma anche la leadership nella classifica di La Liga, lasciando spazio alle avversarie di avvicinarsi e lottare per il titolo.