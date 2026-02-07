Irregolarità nei b&b e nei locali della movida | carabinieri e vigili in azione

Da napolitoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri e i vigili sono usciti di notte per i controlli nella zona dei Baretti, nel quartiere Chiaia. Hanno verificato diversi bed and breakfast e locali della movida, trovando irregolarità e irregolari. Alcuni locali sono stati chiusi, e sanzioni sono state comminate. Il fenomeno del turismo non autorizzato e dei locali senza regolare licenza preoccupa le autorità. La zona resta sotto stretta sorveglianza per evitare problemi legati alla movida incontrollata.

Il turismo incontrollato e i locali notturni. Fenomeni nella lente dei controlli dei carabinieri impegnati durante il servizio anti-movida nella zona dei Baretti nel quartiere Chiaia. Partendo dai B&B, i carabinieri della compagnia Napoli Centro con il prezioso contributo della polizia municipale hanno intensificato i controlli sulle strutture ricettive. In tre B&B di Chiaia sono stati trovati sei ospiti (due per struttura) per i quali i tre titolari delle rispettive attività non avevano comunicato la presenza. Gli imprenditori sono stati denunciati. Non sono mancati i controlli ai locali notturni.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Baretti Movida

Controlli nei locali della movida: irregolarità in 2 attività

Sicurezza nei locali della 'movida', scattano i controlli: "Necessità indifferibile"

Questa mattina i controlli nei locali della movida a Foggia si sono intensificati.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Baretti Movida

Argomenti discussi: Irregolarità nei b&b e nei locali della movida: carabinieri e vigili in azione; Il palazzo dei B&B a due passi da Termini: trovate 15 strutture, un terzo sono irregolari; B&b e case vacanza sotto la lente dei finanzieri: 34 strutture irregolari e 9 proprietari denunciati; Garda, maxi-controlli a hotel e B&B: scattate sanzioni e chiusure per irregolarità.

B&b abusivi nel Nuorese, 3 denunciati e 90mila euro di sanzioniTre persone denunciate, 90mila euro di sanzioni, la metà delle strutture ricettive controllate con irregolarità. E' il bilancio dei controlli che, per tutta l'estate, i carabinieri del Comando ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.