I carabinieri e i vigili sono usciti di notte per i controlli nella zona dei Baretti, nel quartiere Chiaia. Hanno verificato diversi bed and breakfast e locali della movida, trovando irregolarità e irregolari. Alcuni locali sono stati chiusi, e sanzioni sono state comminate. Il fenomeno del turismo non autorizzato e dei locali senza regolare licenza preoccupa le autorità. La zona resta sotto stretta sorveglianza per evitare problemi legati alla movida incontrollata.

Il turismo incontrollato e i locali notturni. Fenomeni nella lente dei controlli dei carabinieri impegnati durante il servizio anti-movida nella zona dei Baretti nel quartiere Chiaia. Partendo dai B&B, i carabinieri della compagnia Napoli Centro con il prezioso contributo della polizia municipale hanno intensificato i controlli sulle strutture ricettive. In tre B&B di Chiaia sono stati trovati sei ospiti (due per struttura) per i quali i tre titolari delle rispettive attività non avevano comunicato la presenza. Gli imprenditori sono stati denunciati. Non sono mancati i controlli ai locali notturni.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Baretti Movida

Questa mattina i controlli nei locali della movida a Foggia si sono intensificati.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Baretti Movida

Argomenti discussi: Irregolarità nei b&b e nei locali della movida: carabinieri e vigili in azione; Il palazzo dei B&B a due passi da Termini: trovate 15 strutture, un terzo sono irregolari; B&b e case vacanza sotto la lente dei finanzieri: 34 strutture irregolari e 9 proprietari denunciati; Garda, maxi-controlli a hotel e B&B: scattate sanzioni e chiusure per irregolarità.

B&b abusivi nel Nuorese, 3 denunciati e 90mila euro di sanzioniTre persone denunciate, 90mila euro di sanzioni, la metà delle strutture ricettive controllate con irregolarità. E' il bilancio dei controlli che, per tutta l'estate, i carabinieri del Comando ... ansa.it

Controlli nei locali della movida a Crotone, irregolarità e sanzioni per 9 mila euro: Controlli straordinari della Polizia di Stato di Crotone nei locali di intrattenimento della città hanno portato alla scoperta di diverse irregolarità, soprattutto in materia di sicurezza. facebook

Parma, controlli sulla sicurezza nei locali aperti al pubblico: gravi irregolarità e sanzioni x.com