Giovanni Gallina Udc | Bambini autistici e disabili non possono essere esclusi dalle gite continueremo a difenderli

Giovanni Gallina dell'Udc si è espresso dopo aver scoperto che alcuni bambini autistici e disabili sono stati esclusi dalle gite scolastiche, una decisione che ha suscitato molte proteste. Gallina ha sottolineato che queste esclusioni sono ingiuste e promette di continuare a lottare per garantire l’inclusione di tutti i bambini nelle attività extrascolastiche. La scuola, infatti, aveva deciso di limitare la partecipazione di alcuni studenti con disabilità, lasciando molti genitori arrabbiati e preoccupati per il loro diritto di partecipare alle uscite con i compagni.

Giovanni Gallina (Udc Carini): "La notizia che bambini autistici e con disabilità non possano partecipare alle gite scolastiche rappresenta una ferita profonda per la nostra comunità e per il principio stesso di inclusione. Non si tratta solo di organizzazione scolastica: si tratta di diritti, dignità e pari opportunità. Senza la presenza dell'operatore igienico-personale, molti studenti non possono essere assistiti nelle attività fuori dal perimetro scolastico. Il collaboratore scolastico, pur svolgendo un ruolo fondamentale, non ha le competenze specifiche necessarie per garantire supporto adeguato in questi contesti.