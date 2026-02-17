Giovane ucciso dagli antifà sospettato collaboratore di un deputato di Mélenchon

Un giovane di 23 anni è stato ucciso durante una colluttazione con un assistente di un deputato di La France Insoumise, secondo quanto riferiscono testimoni. La vittima, identificata come un sostenitore di estrema destra, avrebbe subito un'aggressione mentre partecipava a una manifestazione. L’episodio si è verificato in un quartiere frequentato da attivisti, e si pensa che il motivo dello scontro possa essere collegato alle tensioni politiche del momento.

Per i testimoni, il 23enne di destra sarebbe stato pestato dall'assistente di Arnault, politico de La France Insoumise. Il partito condanna, poi sbanda: «Siamo attaccati». La morte del giovane Quentin Deranque avvenuta giovedì scorso a Lione, dopo una violenta aggressione da parte di alcuni militanti di estrema sinistra, continua a scuotere la politica francese. Tra domenica e lunedì i rappresentanti di quasi tutti i partiti politici hanno condannato l'accaduto e attribuito la responsabilità della morte del ventitreenne militante di destra a simpatizzanti del partito di estrema sinistra La France Insoumise (Lfi), fondato da Jean-Luc Mélenchon. Lione, 23enne ucciso dagli antifa: sospeso l'assistente del deputato di MélenchonA Lione, un giovane di 23 anni è stato ucciso durante una manifestazione antifascista, portando alla sospensione dell'assistente parlamentare di un deputato di La France Insoumise. Lione, 23enne ucciso dagli antifa. Sospeso l'assistente di un deputato di Mélenchon. "Quentin come Ramelli"Quentin Deranque, il giovane militante nazionalista, è stato ucciso a Lione venerdì scorso durante una violenta aggressione, e il suo nome compare tra le persone coinvolte nell'episodio. Francia, 23enne di estrema destra ucciso a Lione da un gruppo di militanti di estrema sinistra. Sospettato l'assistente di un deputato di Mélenchon. Nemesis VS antifà. Francia, violenza politica e morte di Quentin, 23 anni: quando l'odio ideologico travolge le personeL'estrema sinistra ha ucciso un ragazzo che militava con le femministe di destra del gruppo nemesis. Annunciata la sospensione del diritto d'accesso in Parlamento di Jacques-Elie Favrot, l'assistente parlamentare del deputato della France Insoumise (LFI), Raphael Arnault. Salvini: Onore al ragazzo ... L'intervento della senatrice che ha pubblicato un video choc del giovane ucciso nel 2024 da un agente Quanto avvenuto a Lione, nascosto dalla maggior parte dei media tradizionali, è di una gravità pazzesca. Un giovane (Quentin, 23 anni) aggredito e pestato a morte, ucciso per le sue idee, solo perché aveva difeso alcune attiviste. L'escalation di azioni crimin