Giorno dell’Elettrice Palatina memoria storica e salute pubblica unite contro il tumore al seno

Il Giorno dell’Elettrice Palatina, che si celebra mercoledì 18 febbraio, nasce dalla volontà di collegare la memoria storica alla prevenzione del tumore al seno. La Regione Toscana organizza eventi per onorare Anna Maria Luisa de’ Medici, figura che ha lasciato un segno importante nella storia, e allo stesso tempo sensibilizza le donne sull’importanza dei controlli periodici. Quest’anno, in particolare, ci sono tante iniziative in tutta la regione, come visite gratuite e campagne informative, che puntano a coinvolgere un grande pubblico femminile.

Tra gli appuntamenti centrali, una giornata di screening oncologici gratuiti organizzata dalla Regione insieme a ISPRO e in collaborazione con il Museo de' Medici. Un'unità mobile sarà presente in piazza Duomo, davanti alla sede della Presidenza regionale, dalle 9 alle 17, per offrire test ed esami alla cittadinanza. L'iniziativa affonda le radici in una preziosa testimonianza storica: il raro volume del 1747 Trattato chirurgico delle malattie della mammella. Scritto da un medico dell'ospedale di Santa Maria Nuova che assistette l'Elettrice fino alla fine, il testo è considerato una delle prime riflessioni scientifiche sul tumore al seno, nate proprio dall'osservazione della patologia che colpì l'ultima dei Medici.