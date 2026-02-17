Giornata della prevenzione ictus a Mereto

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) L' Associazione A.L.I.Ce. Udine O.d.V. con il patrocinio del Comune di Mereto di Tomba organizza presso il Municipio del Comune di Mereto di Tomba, in Via Divisione Julia, 8 venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 18:00 la conferenza "Ictus cerebrale: conoscerlo per prevenirlo", relatore il dottor Simone Lorenzut, neurologo (Asufc di Udine) e sabato 21 febbraio 2026 dalle ore 08:00 questionario sui fattori di rischio cerebrovascolari, misurazione della pressione arteriosa, consegna di materiale informativo ed esame ecodoppler delle carotidi.🔗 Leggi su Udinetoday.it

