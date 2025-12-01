Ictus esperti | Asundexian apre nuovo capitolo prevenzione secondaria
(Adnkronos) – A pochi giorni dalla diffusione dei risultati preliminari globali dello studio di fase 3 Oceanic-Stroke, Bayer Italia sottolinea il contributo del nostro Paese a un trial che potrebbe aprire un nuovo capitolo nella prevenzione secondaria dell'ictus ischemico non cardioembolico. Lo studio, che ha valutato l'inibitore del Fattore XIa asundexian in aggiunta alla terapia . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gli esperti si sono focalizzati sulla prevenzione delle malattie neurologiche, sulla tempestività di intervento in caso di ictus e sulle nuove terapie contro l'emicrania - facebook.com Vai su Facebook
Ictus, esperti: "Asundexian apre nuovo capitolo prevenzione secondaria" - Studio di fase 3 che ha valutato l'inibitore del Fattore XIa in aggiunta alla terapia antiaggregante ha mostrato una riduzione significativa del rischio ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Borsa Francoforte: +9% Bayer, studio clinico rilancia un farmaco anti-ictus - Bayer vola alla Borsa di Francoforte grazie ai risultati clinici che rilanciano le prospettive di un ... Scrive ilsole24ore.com
Bayer in rally a Francoforte, uno studio clinico rilancia un farmaco anti-ictus - I risultati ottenuti dall'azienda sono «positivi», secondo JP Morgan, ma i dati dei concorrenti saranno più indicativi del ruolo del farmaco nel mercato dell'ictus secondario ... Da msn.com
Bayer vola in Borsa (+10%) grazie a farmaco efficace nei test per ridurre il rischio di ictus ischemico - Dopo che venerdì a Wall Street Eli Lilly si aggiudicata il podio di prima casa farmaceutica a raggiungere il livello di capitalizzazione di ... Secondo msn.com
Ictus, quei segnali che aiutano a riconoscerlo. La prevenzione e terapie del futuro - È il messaggio che arriva in occasione della Giornata Mondiale contro l’Ictus Cerebrale, che si celebra il 29 ottobre. Secondo repubblica.it
Ictus, da esperti Iss i '6 segnali' per riconoscerlo - L’ictus ogni anno colpisce 15 milioni di persone a livello globale: 5 milioni perdono la vita e altri 5 rimangono permanentemente disabili, con un conseguente onere per la famiglia e la comunità. Scrive adnkronos.com