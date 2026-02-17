ginevra al via colloqui tra russia e ucraina per un accordo di pace

A Ginevra, Vladimir Medinsky e Rustem Umerov si sono incontrati per discutere di un possibile accordo di pace tra Russia e Ucraina, dopo quasi quattro anni di conflitto. La riunione, mediata dagli Stati Uniti, si svolge in un hotel centrale della città, con la speranza di trovare un’intesa che possa fermare le ostilità.

La Russia rappresentata da Vladimir Medinsky, l'Ucraina da Rustem Umerov. A Ginevra nuovi colloqui tra Mosca e Kiev con la mediazione degli Stati Uniti per arrivare ad un accordodi pace, mentre sono ormai passati quasi quattro anni dall'inizio della guerra, iniziata il 24 febbraio del 2022. Poche speranze di svolta, ha sintetizzato il quotidiano statunitense The New York Times. Dopo due round di negoziati ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, tra fine gennaio e inizio febbraio, descritti come produttivi sia da parte di Kiev che di Mosca, ma che hanno portato a ben poco, a parte scambi di prigionieri di guerra, restano i nodi delle garanzie di sicurezza e si dovrebbe parlare anche dei territori da cedere, il Donbass in particolare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

