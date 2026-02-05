Le delegazioni di Ucraina e Russia hanno deciso di scambiarsi 314 prigionieri. L’accordo arriva nel secondo giorno di colloqui di pace ad Abu Dhabi, con anche la partecipazione degli Stati Uniti. Le parti hanno lavorato intensamente per trovare un’intesa e mettere fine a mesi di conflitto. Ora aspetteranno di vedere come procederà l’implementazione dell’accordo.

Le delegazioni di Ucraina, Russia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per lo scambio di 314 prigionieri tra Kiev e Mosca nel secondo giorno di colloqui di pace ad Abu Dhabi. A dare l'annuncio è statol'inviato speciale americano Steve Witkoff. "Questo risultato è stato raggiunto da colloqui che sono stati dettagliati e produttivi", ha affermato. La decisione segna il primo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia in quasi cinque mesi. Era il 2 ottobre 2025 quando avvenne l'ultimo, che ha riportato a casa 185 soldati e 20 civili detenuti in Russia. L'inviato americano non ha specificato se l'imminente scambio coinvolga 157 prigionieri per lato o 314 per parte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Colloqui di pace, accordo tra Russia e Ucraina per scambiarsi 314 prigionieri

Approfondimenti su Russia Ucraina Scambi

Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a intensificarsi, con crescenti scontri sia sul terreno che nei cieli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Russia Ucraina Scambi

Argomenti discussi: Continuano i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi . Xi ha sentito Trump: sosteniamo la pace in Ucraina - Zelensky:Conquistare l'Ucraina orientale costerebbe a Mosca 800.000 morti; Quanto è vicino un accordo di pace tra Russia e Ucraina; Guerra Ucraina Russia, Rutte oggi a Kiev: vedrà Zelensky e parlerà al Parlamento; Gaza, neonato muore di freddo. Netanyahu: A Israele il controllo dal fiume al mare.

Colloqui di pace, accordo tra Russia e Ucraina per scambiarsi 314 prigionieriLe delegazioni di Ucraina, Russia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per lo scambio di 314 prigionieri tra Kiev e Mosca nel secondo giorno di ... iltempo.it

L’Ucraina afferma che il primo giorno di colloqui di pace con la Russia è produttivoSecondo il capo negoziatore di Kiev, funzionari ucraini e russi hanno concluso il loro primo giorno di colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti e si riuniranno nuovamente giovedì. Rustem Umerov, cap ... oltrelalinea.news

I colloqui Ucraina-Usa-Russia riprendono domani. Kiev: "Discussioni produttive". Mosca: "No categorico a contingenti dei Volenterosi". Ue: "La Russia abusa dei negoziati per continuare a uccidere". Xi sente Trump: sosteniamo la pace. Tutti gli aggiornamenti facebook

I colloqui Ucraina-Usa-Russia riprendono domani. Kiev: "Discussioni produttive". Mosca: "No categorico a contingenti dei Volenterosi". Ue: "La Russia abusa dei negoziati per continuare a uccidere". Xi sente Trump: sosteniamo la pace. Gli aggiornamenti x.com