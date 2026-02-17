Ghiotto Giovannini e Malfatti nella storia a Milano Cortina 2026 | fanno la medaglia numero 100 per le Fiamme Gialle
MilanoCortina, 17 febbraio 2026 – La medaglia d’oro conquistata dal Team Pursuit del pattinaggio di velocità, a Milano Cortina 2026, (leggi qui) rappresenta un traguardo prestigioso targato Fiamme Gialle. Infatti, gli Azzurri che hanno scritto la storia, nel pomeriggio di oggi, ai Giochi Invernali, ( Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti ), vestono tutti la casacca gialloverde della Guardia di Finanza ed è l’alloro numero 100 nella storia delle Olimpiadi (comprendendo anche quelle estive). Sono appunto 57 le medaglie olimpiche estive, con le 43 per i Giochi Invernali. Il percorso a cinque cerchi degli atleti gialloverdi è iniziato con il leggendario Michele Tito, che mise il bronzo al collo a Londra 1948, nella staffetta della 4×100 dell’atletica tricolore.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Da Torino 2006 a Milano-Cortina 2026 Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti Enrico Fabris, Matteo Anesi e Ippolito Sanfratello: sono loro i tre uomini jet dell’Italia del pattinaggio di velocità, gli autori della nona sinfonia d’oro azzurra i x.com