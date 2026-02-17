Ghiotto Giovannini e Malfatti nella storia a Milano Cortina 2026 | fanno la medaglia numero 100 per le Fiamme Gialle

Ghiotto, Giovannini e Malfatti hanno vinto la loro medaglia d’oro a Milano Cortina 2026, portando a casa la centesima medaglia per le Fiamme Gialle. La vittoria nel Team Pursuit di pattinaggio di velocità si è verificata ieri, durante la gara disputata sulla pista di Cortina. I tre atleti hanno superato gli avversari con un tempo record, dimostrando grande determinazione e preparazione.

MilanoCortina, 17 febbraio 2026 – La medaglia d’oro conquistata dal Team Pursuit del pattinaggio di velocità, a Milano Cortina 2026, (leggi qui) rappresenta un traguardo prestigioso targato Fiamme Gialle. Infatti, gli Azzurri che hanno scritto la storia, nel pomeriggio di oggi, ai Giochi Invernali, ( Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti ), vestono tutti la casacca gialloverde della Guardia di Finanza ed è l’alloro numero 100 nella storia delle Olimpiadi (comprendendo anche quelle estive). Sono appunto 57 le medaglie olimpiche estive, con le 43 per i Giochi Invernali. Il percorso a cinque cerchi degli atleti gialloverdi è iniziato con il leggendario Michele Tito, che mise il bronzo al collo a Londra 1948, nella staffetta della 4×100 dell’atletica tricolore.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

