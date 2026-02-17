Gerry Scotti saluta il campione monrealese | Valerio eliminato dalla Ruota della Fortuna
Valerio, il giovane concorrente di Monreale, è stato eliminato da Gerry Scotti durante una puntata di
Non capita tutti i giorni di vedere un giovane talento nostrano dominare il piccolo schermo, portando un po’ di Sicilia nel salotto di Gerry Scotti. Valerio, studente monrealese di Medicina con la stoffa del fuoriclasse, ha concluso stasera la sua avventura a “La Ruota della Fortuna”, il mitico preserale di Canale 5. Dopo l’exploit di ieri, 16 febbraio, dove il giovane si era imposto come campione portando a casa un bottino niente male di 21 mila euro, le aspettative erano altissime. Valerio è tornato in studio con lo stesso sorriso timido ma determinato, pronto a sfidare nuovamente la sorte e i tabelloni di fronte a milioni di telespettatori. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
