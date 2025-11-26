I soldi vinti alla Ruota della Fortuna? Un bel viaggio in Africa Parla Piancatelli l?ingegnere recanatese mega campione da Gerry Scotti

Corriereadriatico.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

RECANATI Alla Ruota della fortuna era arrivato con tanti tabelloni risolti tra una cena in famiglia e l?altra, cruciverba divorati e quel mix di curiosità nel mettersi alla prova e. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

i soldi vinti alla ruota della fortuna un bel viaggio in africa parla piancatelli lingegnere recanatese mega campione da gerry scotti

© Corriereadriatico.it - «I soldi vinti alla Ruota della Fortuna? Un bel viaggio in Africa». Parla Piancatelli, l?ingegnere recanatese mega campione da Gerry Scotti

Approfondisci con queste news

soldi vinti ruota fortunaChi è Riccardo Piancatelli/ I 410 mila euro vinti a La Ruota della Fortuna e l’amore per la sua cara Giulia - Riccardo Piancatelli è uno dei protagonisti della trasmissione La Ruota della Fortuna e ora presenzierà a La Ruota dei campioni ... Riporta ilsussidiario.net

soldi vinti ruota fortunaLa Ruota della Fortuna 23 novembre 2025, Stefano si conferma campione: quanto ha vinto e superpremio - Stefano, anestesista di Cagliari, si è confermato campione. Riporta msn.com

Gery Scotti e Samira Lui scoppiano in lacrime a La Ruota Della Fortuna: “Ne parleranno in tanti: i giornali, i blog, ne parleranno ai bar” - 800 euro e un'auto, facendo emozionare sia il conduttore che Samira Lui ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Soldi Vinti Ruota Fortuna