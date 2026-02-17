Galaxy s26 vs s26 ultra | i primi benchmark rivelano una storia interessante

un’analisi delle prove disponibili suggerisce un vantaggio iniziale dello samsung galaxy s26 ultra rispetto al modello standard, soprattutto sul fronte delle prestazioni in single-core. le valutazioni, provenienti da fonti estere non ufficiali, mostrano una differenza significativa sul singolo nucleo, mentre sui punteggi multi-core la distanza si riduce notevolmente. tali dati devono essere interpretati con cautela, poiché si basano su versioni preliminari del firmware e su condizioni di test non ancora definitive. galaxy s26 ultra vs galaxy s26: benchmark preliminari. secondo quanto riportato, lo samsung galaxy s26 ultra sarebbe dotato di un processore snapdragon 8 elite gen 5, mentre la variante s26 impiegherebbe il exynos 2600. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Le prime immagini ufficiali dei Galaxy S26 Ultra e S26 Plus mostrano chiaramente il nuovo design dei due smartphone.

Gli utenti si chiedono cosa serve per migliorare il Galaxy S26 Ultra rispetto al suo predecessore, il Galaxy S25 Ultra.

