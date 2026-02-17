Galatasaray-Juventus Champions League 17-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni convocati quote pronostici
La Juventus si prepara a sfidare il Galatasaray al Rams Park il 17 febbraio alle 18:45, perché cerca di migliorare l’eliminazione dello scorso anno contro il Psv. La squadra torinese ha chiuso il campionato al 13º posto con 13 punti e ora punta a passare i playoff di Champions League. I giocatori si allenano con intensità, convinti di poter fare un passo avanti nella competizione.
La Juventus fa visita al Galatasaray al Rams Park per l’andata dei playoff di Champions League. I bianconeri hanno chiuso la fase campionato al 13esimo posto con 13 punti accedendo per il secondo anno di fila allo spareggio, ma sperano di fare meglio dell’anno scorso, quando erano stato eliminati dagli olandesi del Psv. La Vecchia. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Galatasaray-Juventus (Champions League, 17-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici
La Juventus ha deciso di affrontare il Galatasaray al Rams Park giovedì 17 febbraio alle 18:45, in una partita decisiva per i playoff di Champions League.
FC 26 - Galatasaray vs Juventus Champions League - 25/26 | TÜRKÇE SPKER
Argomenti discussi: Anteprima Galatasaray - Juventus, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni; Playoff UCL | Dove vedere Galatasaray-Juventus; Galatasaray-Juventus, probabili formazioni: un fastidio all'inguine ferma David; Thuram recupera o no? Le probabili formazioni di Galatasaray-Juventus.
Galatasaray-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvGalatasaray-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. adnkronos.com
Chi trasmette in TV Galatasaray-Juventus di Champions League del 17 Febbraio 2026?Dopo le polemiche in campionato, la Juventus sfida il Galatasaray in Champions: partita decisiva alle 18:45, diretta esclusiva su Sky. tech.everyeye.it
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Galatasaray- #Juventus x.com
Galatasaray-Juventus, i ballottaggi ancora aperti e la novità McKennie facebook