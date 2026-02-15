Galatasaray-Juventus Champions League 17-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

La Juventus ha deciso di affrontare il Galatasaray al Rams Park giovedì 17 febbraio alle 18:45, in una partita decisiva per i playoff di Champions League. I bianconeri, che hanno terminato il campionato al 13° posto con 13 punti, cercano di superare il primo ostacolo europeo di questa stagione. Lo scorso anno, sono stati eliminati dagli olandesi del Psv, e questa volta vogliono fare meglio. La partita si presenta come una buona occasione per dimostrare miglioramenti e avanzare nel torneo.

La Juventus fa visita al Galatasaray al Rams Park per l'andata dei playoff di Champions League. I bianconeri hanno chiuso la fase campionato al 13esimo posto con 13 punti accedendo per il secondo anno di fila allo spareggio, ma sperano di fare meglio dell'anno scorso, quando erano stato eliminati dagli olandesi del Psv.