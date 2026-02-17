Galatasaray Juve Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati Paolo Rossi e Marco Baridon – VIDEO
Galatasaray ha sconfitto la Juventus, scatenando molte reazioni tra tifosi e commentatori. La partita, finita con un risultato sorprendente, ha lasciato tutti a chiedersi cosa sia successo in campo. Su Juventusnews24, Chiara Aleati, Paolo Rossi e Marco Baridon commentano dal vivo l’andamento dell'incontro e le sue conseguenze.
Galatasaray Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo al Rams Park di Istanbul contro il Galatasaray quest’oggi, nell’andata dei playoff di Champions League 202526. LA CRONACA DI GALATASARAY JUVE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Napoli Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati, Paolo Rossi e Marco Baridon – VIDEO
Bologna Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati, Paolo Rossi e Marco Baridon – VIDEODopo la sfida tra Bologna e Juventus, i protagonisti analizzano l'incontro nel nostro live post-gara.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Playoff UCL | Galatasaray-Juventus | La conferenza stampa di Spalletti e McKennie; Galatasaray-Juventus: dove vedere (tv e streaming), orario e formazioni ufficiali dei playoff di Champions; Galatasaray-Juventus, probabili: rientra Thuram, McKennie falso 9; Galatasaray-Juventus: ripartire dopo il Derby d'Italia, Spalletti con il dubbio Thuram.
Galatasaray-Juve: formazioni ufficiali playoff Champions, orario e dove vedere la partita in tv e streamingIn casa Juve c'è voglia di riscatto dopo il derby d'Italia dell'Inter perso a causa di un grave errore arbitrale che ha condizionato il match. La simulazione di Bastoni ha fatto il giro del mondo, cos ... msn.com
Lang grande protagonista del tracollo Juventus in Champions: il Galatasaray vince 5-2, lui segna una doppiettaLang con Conte non si è mai preso a Napoli. Contro la Juventus in Champions è stato uno dei migliori. Grande partita anche di Osimhen ... ilnapolista.it
Primo tempo vibrante a Istanbul: la #Juventus chiude in vantaggio per 1-2 sul campo del #Galatasaray grazie alla doppietta di un super #Koopmeiners. #Juventusnews24 facebook
Manita Galatasaray La Juve si illude nel primo tempo: Koopmeiners risponde a G. Sara e porta i bianconeri in vantaggio, ma nella ripresa è dominio Galatasaray La rete di Sanchez, una doppietta di Lang e il gol nel finale di Boey chiudono le danze # x.com