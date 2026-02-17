Galatasaray Juve Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati Paolo Rossi e Marco Baridon – VIDEO

Galatasaray ha sconfitto la Juventus, scatenando molte reazioni tra tifosi e commentatori. La partita, finita con un risultato sorprendente, ha lasciato tutti a chiedersi cosa sia successo in campo. Su Juventusnews24, Chiara Aleati, Paolo Rossi e Marco Baridon commentano dal vivo l’andamento dell'incontro e le sue conseguenze.

Galatasaray Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo al Rams Park di Istanbul contro il Galatasaray quest’oggi, nell’andata dei playoff di Champions League 202526. LA CRONACA DI GALATASARAY JUVE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

