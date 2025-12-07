di Andrea Bargione Napoli Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 14ª giornata di Serie A 202526. Forte di tre vittorie consecutive, la Juve si appresta ad affrontare un crocevia importante, il primo del suo mese di dicembre, contro il Napoli allo Stadio Maradona. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juve 1-0: risultato e tabellino. 15? ANCORA NAPOLI – Pericoloso cross dalla sinistra di Neres: non ci arriva Hojlund poi Cabal anticipa Di Lorenzo in angolo. 13? SPINGE IL NAPOLI – I partenopei non si accontentano del vantaggio e spingono per il gol del raddoppio: attenta la difesa bianconera su Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Napoli Juve 1-0 LIVE: Cabal chiude su Di Lorenzo!