Galatasaray Juve 2-2 LIVE | pareggia l’ex Napoli Lang
L’ex attaccante del Napoli, Lang, ha segnato un gol decisivo che ha portato il Galatasaray a pareggiare contro la Juventus 2-2 nella serata di ieri. La partita, valida per i playoff di Champions League, si è svolta nel caos di un match avvincente e ricco di emozioni, con entrambe le squadre che hanno cercato il risultato fino all’ultimo minuto.
di Andrea Bargione Galatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l'andata dei playoff di Champions League. Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri è ora tempo di rituffarsi in Champions League. Al Rams Park di Istanbul, va in scena l'andata dei playoff contro il Galatasaray. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galatasaray Juve 2-2: sintesi e moviola. 54? CONCEICAO CREA – I bianconeri spingono soprattutto sulla destra con i movimenti e le giocate di Conceicao: difesa del Galatasaray attenta. 49? PAREGGIO DEL GALATASARAY – Errore di posizionamento di Cabal che va a raddoppiare su un uomo lasciandone però un altro libero: poi palla in mezzo per Lang che da due passi mette in porta.
Galatasaray-Juventus 2-2 - Noa Lang riporta il match in parità55' - Tensione in campo tra Osimhen e Gatti. I due vengono a contatto e vengono separati dall'arbitro Makkelie che decide di non mettere mano ai cartellini. 52' - Juventus gelata dal pareggio a freddo ...
LIVE Galatasaray-Juventus 2-2 Champions 2025/2026: Noa Lang pareggia per JuventusChampions 2025/2026. Cronaca minuto per minuto di Galatasaray-Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.
Bremer fuori per infortunio al 34' di Galatasaray-Juventus #SkySport #SkyUCL x.com
