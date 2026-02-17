L’ex attaccante del Napoli, Lang, ha segnato un gol decisivo che ha portato il Galatasaray a pareggiare contro la Juventus 2-2 nella serata di ieri. La partita, valida per i playoff di Champions League, si è svolta nel caos di un match avvincente e ricco di emozioni, con entrambe le squadre che hanno cercato il risultato fino all’ultimo minuto.

di Andrea Bargione Galatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’andata dei playoff di Champions League. Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri è ora tempo di rituffarsi in Champions League. Al Rams Park di Istanbul, va in scena l’andata dei playoff contro il Galatasaray. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galatasaray Juve 2-2: sintesi e moviola. 54? CONCEICAO CREA – I bianconeri spingono soprattutto sulla destra con i movimenti e le giocate di Conceicao: difesa del Galatasaray attenta. 49? PAREGGIO DEL GALATASARAY – Errore di posizionamento di Cabal che va a raddoppiare su un uomo lasciandone però un altro libero: poi palla in mezzo per Lang che da due passi mette in porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Galatasaray Juve 2-2 LIVE: pareggia l’ex Napoli Lang

