Monaco Juve 0-0 LIVE | inizia la ripresa!

La partita tra Monaco e Juventus si riapre con il secondo tempo, dopo il pareggio senza reti nel primo. I bianconeri cercano di sbloccare il risultato, ma finora la difesa francese si è dimostrata compatta. Le due squadre sono rimaste ferme sull’1-1 nel girone di Champions League, e ora si aspetta una reazione più decisa dalla Juve. La tensione si percepisce, mentre i minuti scorrono e il match resta aperto.

Monaco Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l'ottava giornata della League Phase di Champions League. Playoff di Champions League già matematicamente conquistati, la Juve si affaccia all'ultimo match della League Phase cullando un piccolo sogno: quello di qualificarsi direttamente tra le prime 8. Avversario allo Stade Louis II il Monaco di Pocognoli. Monaco Juve 0-0: sintesi e moviola. 49? POSSESSO PALLA JUVE – Iniziano con un buon possesso palla i bianconeri, che con i cambi trovano più velocità e pericolosità in fase offensiva.

