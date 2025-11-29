Juve Cagliari 1-1 LIVE | infortunio per Vlahovic! Esce il serbo al suo posto David
di Andrea Bargione Juve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo aver ritrovato la vittoria in Champions League col Bodo Glimt, la Juve vuol tornare ai tre punti anche in campionato per rimanere in scia quarto posto. Bianconeri che ospitano il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Cagliari 1-1: sintesi e moviola. 30? CAMBIO JUVE – Fuori Vlahovic, dentro David! 27? PAREGGIO DELLA JUVE! I bianconeri rispondono immediatamente al gol del Cagliari: pallone in avanti e cross in area di rigore dove il pallone rimane vagante: arriva Yildiz che di prima mette in rete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Juventus. . Our two current defenders, Daniele Rugani and Gleison Bremer, both found the net when we hosted Cagliari two years ago #JuveCagliari - facebook.com Vai su Facebook
Genoa-Verona, Parma-Udinese, Juve-Cagliari e Milan-Lazio: le ultimissime Vai su X
Juventus-Cagliari 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Yildiz e Esposito - Cagliari di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it
Alle 18 Juventus-Cagliari, nello scorso campionato finì 1-1 - L'ultimo successo resta quello del 2009, quando sulla panchina rossoblù sedevail doppio ex Allegri ... Lo riporta calciocasteddu.it
Juventus in campo contro il Cagliari alla ricerca dei tre punti - Impegno di campionato per i bianconeri dopo il successo di Champions: per l'undici di Spalletti la vittoria in campionato manca da quasi un mese ... Scrive rainews.it