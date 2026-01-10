Koopmeiners resta alla Juve | nessuna offerta dal Galatasaray
Teun Koopmeiners continuerà a vestire la maglia della Juventus, senza trattative in corso né offerte da parte del Galatasaray. La volontà del giocatore e la strategia della società confermano che il centrocampista rimarrà a Torino anche per la prossima stagione. Nessuna possibilità di trasferimento a gennaio, garantendo stabilità nella rosa bianconera.
Nessuna trattativa in corso e nessun margine per gennaio. Teun Koopmeiners resta alla Juventus e non è un obiettivo del Galatasaray per questa finestra di mercato. Il segnale arriva diretto: il club turco non ha inserito il centrocampista olandese tra le priorità invernali e non sono attese offerte nelle prossime settimane. Di conseguenza, nessun dialogo è stato avviato con la Juventus. Da Torino la linea è altrettanto chiara. Koopmeiners non è sul mercato a gennaio e un’eventuale apertura scatterebbe solo davanti a una proposta non inferiore ai 35 milioni di euro, cifra che al momento non è stata messa sul tavolo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche: Juventus, sirene turche per Koopmeiners: offerta dal Galatasaray
Leggi anche: Lang potrebbe andare via da Napoli, ma ancora nessuna offerta ufficiale dal Galatasaray
Calciomercato, Juve-Frattesi intrigo. Koopmeiners-Galatasaray? La Signora pensa un colpo 'alla Modric'. Bomba Lookman. E Bove in Uk - Rumor; Mercato Juve h24 - Risolto il contratto con Tudor. Norton-Cuffy, ancora nessuna offerta. Tante....
Juventus, il Galatasaray punta Koopmeiners ma le parti sono distanti - Il Galatasaray continua a guardare con grande attenzione al mercato italiano alla ricerca di rinforzi di qualità per il proprio centrocampo. it.blastingnews.com
Juventus, calciomercato: colpo di scena Koopmeiners - Possibili movimenti di mercato in entrate e in uscita in casa Juventus. newsmondo.it
Calciobidone 2025: Koopmeiners vince il flop dell’anno, dominio Juventus senza fine - Quinta vittoria consecutiva per un giocatore della Juventus. lifestyleblog.it
Non solo Teun Koopmeiners, finito nel mirino del Galatasaray. Anche Lois Openda piace in Turchia ed in particolare al Fenerbahce, che lo ritiene perfetto per il proprio stile di gioco. Al momento, comunque, non si parla di offerte in arrivo per l'attaccante belga, - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.