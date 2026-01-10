Teun Koopmeiners continuerà a vestire la maglia della Juventus, senza trattative in corso né offerte da parte del Galatasaray. La volontà del giocatore e la strategia della società confermano che il centrocampista rimarrà a Torino anche per la prossima stagione. Nessuna possibilità di trasferimento a gennaio, garantendo stabilità nella rosa bianconera.

Nessuna trattativa in corso e nessun margine per gennaio. Teun Koopmeiners resta alla Juventus e non è un obiettivo del Galatasaray per questa finestra di mercato. Il segnale arriva diretto: il club turco non ha inserito il centrocampista olandese tra le priorità invernali e non sono attese offerte nelle prossime settimane. Di conseguenza, nessun dialogo è stato avviato con la Juventus. Da Torino la linea è altrettanto chiara. Koopmeiners non è sul mercato a gennaio e un’eventuale apertura scatterebbe solo davanti a una proposta non inferiore ai 35 milioni di euro, cifra che al momento non è stata messa sul tavolo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Koopmeiners resta alla Juve: nessuna offerta dal Galatasaray

Leggi anche: Juventus, sirene turche per Koopmeiners: offerta dal Galatasaray

Leggi anche: Lang potrebbe andare via da Napoli, ma ancora nessuna offerta ufficiale dal Galatasaray

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Calciomercato, Juve-Frattesi intrigo. Koopmeiners-Galatasaray? La Signora pensa un colpo 'alla Modric'. Bomba Lookman. E Bove in Uk - Rumor; Mercato Juve h24 - Risolto il contratto con Tudor. Norton-Cuffy, ancora nessuna offerta. Tante....

Juventus, il Galatasaray punta Koopmeiners ma le parti sono distanti - Il Galatasaray continua a guardare con grande attenzione al mercato italiano alla ricerca di rinforzi di qualità per il proprio centrocampo. it.blastingnews.com