Gabriele Costantino donati gli organi del 13enne morto per meningite I genitori | Dolore immenso

Gabriele Costantino ha deciso di donare gli organi del figlio di 13 anni, deceduto a causa di una meningite improvvisa. I genitori raccontano di un dolore profondo che li ha colpiti in modo inaspettato, ma hanno anche scelto di aiutare altri bambini attraverso questa donazione. La famiglia ha spiegato che, nonostante il lutto, vogliono trasformare il loro dolore in un gesto di solidarietà.

Lutto a Tarquinia, dove il ragazzino frequentava la scuola media e giocava a calcio. Il ricordo: "Un ragazzo dolcissimo, dal cuore d'oro" Un dolore immenso, impossibile da raccontare fino in fondo. Ma anche un gesto di straordinaria umanità che, nel buio più totale, accende una luce di speranza. I genitori di Gabriele Costantino, il 13enne di Tarquinia morto per una meningite fulminante, hanno deciso di donare gli organi del figlio, permettendo così che la sua vita possa continuare attraverso altri ragazzini. Una scelta difficile, maturata nel momento più devastante per una famiglia, ma che racconta l'amore più grande: quello capace di trasformare una tragedia in un'opportunità di salvezza per altri.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Bimbo di 9 anni morto insieme al papà in un incidente a Potenza, donati gli organi: “Atto di amore immenso” Dopo la tragica perdita di un bambino di 9 anni e del suo papà in un incidente stradale a Potenza, gli organi del piccolo sono stati donati, rappresentando un gesto di grande altruismo e speranza. Dolore ai funerali di Libera Icario, morta dopo il parto: donati gli organi Si sono svolti ieri i funerali di Libera Icario, donna di 33 anni deceduta tre giorni dopo aver dato alla luce il suo bambino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gabriele Costantino, donati gli organi del 13enne morto per meningite. I genitori: Dolore immenso. Tarquinia dice addio al 13enne Gabriele Costantino: Ora gioca a pallone con gli angeliIl dolore profondo e composto dei genitori: Ringraziamo tutti per la vostra vicinanza in questo momento di immenso dolore TARQUINIA - Un'intera comunità si ... etrurianews.it Meningite fulminante, Gabriele muore a 13 anniforte mal di testa, febbre alta e dolore alle orecchie hanno allarmato i genitori ... ilfattovesuviano.it I dolori, la febbre e la corsa in ospedale: Gabriele Costantino muore a 13 anni per meningite fulminante La città si ferma: "Perdiamo un sorriso e una presenza preziosa" https://www.viterbotoday.it/~go/i/68679575928165 facebook