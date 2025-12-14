Bimbo di 9 anni morto insieme al papà in un incidente a Potenza donati gli organi | Atto di amore immenso

Dopo la tragica perdita di un bambino di 9 anni e del suo papà in un incidente stradale a Potenza, gli organi del piccolo sono stati donati, rappresentando un gesto di grande altruismo e speranza. La famiglia, nonostante il dolore, ha scelto di trasformare la tragedia in un atto di solidarietà, offrendo una seconda possibilità di vita ad altri.

Sono stati donati gli organi del bambino di 9 anni morto due giorni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava col papà, anche lui deceduto: "La famiglia ha saputo trasformare la tragedia in un gesto di straordinaria umanità".

