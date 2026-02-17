Futurismo futurismi e futuriste sul Ticino Un viaggio velocissimo tra le avanguardie

Il Futurismo e i suoi artisti si sono fatti strada nel Ticino, portando un’energia nuova tra le esposizioni locali. La mostra “Futurismo & Futurismi. Parola-segno-colore” invita i visitatori a immergersi in un mondo di linee dinamiche e colori vivaci, fino al 7 marzo. La Galleria Marco Fraccaro, situata nel Collegio Fratelli Cairoli di Pavia, apre le sue porte tre volte alla settimana, offrendo un’occasione concreta per scoprire le opere di artisti che hanno rivoluzionato l’arte del Novecento.

Inaspettata, e tanto più divertente, la mostra " Futurismo & Futurismi. Parola-segno-colore" si esplora fino al 7 marzo (giovedì, venerdì e sabato, dalle 17 alle 19) sotto le aggraziate volte della Galleria Marco Fraccaro (intitolata a un magnifico rettore) del Collegio universitario Fratelli Cairoli di Pavia. A pochi passi dall'ateneo dove studiò proprio il fondatore della più dirompente avanguardia storica italiana: Filippo Tommaso Marinetti (Effetì per gli amici, demitizzati a "delinquenti" nel 2026 dall'altrettanto irrispettoso e provocatore Xante Battaglia). Oltretutto, aveva Marinetti radici familiari nell'oltrepadana località di Pontecurone (pure patria di don Orione, a riprova di quanto sia fertile questa terra).