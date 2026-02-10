Terrore Olimpiadi la campionessa italiana caduta malamente
Questa mattina alle Tofane, la campionessa italiana di sci ha subito una caduta rovinosa durante una gara. La scena ha suscitato preoccupazione tra gli spettatori e i compagni di squadra. La sciatrice è stata soccorsa immediatamente e ora si attende l’esito degli esami medici. La discesa si è trasformata in un momento di grande amarezza per i colori azzurri.
Il palcoscenico delle Tofane si trasforma in un amaro teatro di sconfitta per i colori azzurri, regalando una mattinata carica di tensione e delusione per gli appassionati di sci. Quella che doveva essere la giornata del riscatto si è trasformata in una “brutta prova per Sofia Goggia”, la cui prestazione è apparsa sin dalle prime porte insolitamente opaca e priva di quel morso che la contraddistingue. L’atleta bergamasca, apparsa “lenta all’inizio”, ha faticato a trovare il ritmo ideale sulla neve ampezzana, accumulando un ritardo che ha pesato come un macigno sul cronometro e sul morale. Nel tentativo disperato di raddrizzare una situazione compromessa, la campionessa ha provato a forzare la mano, cercando un recupero estremo che però si è rivelato fatale per la sua tenuta in pista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
