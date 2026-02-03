Frappe o chiacchiere | il segreto per farle leggere e friabili come in pasticceria

A Roma, durante il Carnevale 2026, le frappe sono ancora le protagoniste delle tavole. Le donne del quartiere preparano queste dolci sfoglie con cura, cercando di ottenere la friabilità tipica del pasticceria. La tradizione resiste, e le chiacchiere si gustano ancora come una volta, leggere e croccanti.

Anche nel Carnevale 2026 tornano protagonisti i dolci della tradizione e, a Roma, è impossibile rinunciare alle frappe, conosciute nel resto d’Italia come chiacchiere. Croccanti, sottili e leggere, sono il simbolo del periodo più allegro dell’anno e una vera istituzione nelle pasticcerie della Capitale. Ogni regione ha la sua versione, ma le frappe romane si distinguono per la loro friabilità e per l’impasto delicato. Scopriamo ingredienti, preparazione e segreti per ottenere un risultato perfetto anche a casa. Ingredienti delle frappe romane. Per preparare le frappe di Carnevale secondo la tradizione laziale servono pochi ingredienti semplici: Farina 00.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Carnevale Roma

Le frappe romane sono un dolce tradizionale del Carnevale, apprezzato per la loro leggerezza e friabilità.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Come ottenere chiacchiere bollose e friabili: vi svelo il mio segreto #ricettedolci

Ultime notizie su Carnevale Roma

Frappe o chiacchiere: il segreto per farle leggere e friabili come in pasticceriaAnche nel Carnevale 2026 tornano protagonisti i dolci della tradizione e, a Roma, è impossibile rinunciare alle frappe, conosciute nel resto d’Italia come ... funweek.it

Frappe, chiacchiere, cenci, bugie. E tutti gli altri nomi regione per regioneQualunque sia la vostra regione, è molto probabile che anche per voi la festa di Carnevale abbia il gusto familiare delle Chiacchiere. O Frappe, Cenci, Bugie, Maraviglias, che dir si voglia. Ritagli ... romatoday.it

Leggere, croccanti buonissime, meglio di quelle della pasticceria! Ecco le mie frappe, o chiacchiere, che state rifacendo in tantissimi Ricetta nei commenti - facebook.com facebook