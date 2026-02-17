Fotogrammi dal dominio della lotta | Aperitivo Letterario da Patri Salumeria
Mercoledì 18 febbraio alle 18.30, Patri Salumeria ad Avellino organizza un Aperitivo Letterario per presentare il libro
Mercoledì 18 febbraio, alle 18.30, Patri salumeria, nel cuore antico di Avellino, ospiterà un evento culturale d'eccezione: l'Aperitivo Letterario con la presentazione del libro "Fotogrammi dal dominio della lotta". L'incontro, organizzato dalle titolari Annalisa e Carmen, unisce cultura, approfondimento e gusto in un connubio perfetto. Il volume, a cura di Salvatore D'Acunto e Valeria Nuzzo, esplora l'evoluzione dell'organizzazione economica globale negli ultimi quarant'anni, mettendo in luce le disuguaglianze sociali e il progressivo indebolimento delle istituzioni pubbliche a favore dei mercati.
Fotogrammi dal dominio della lotta, così il cinema racconta le trasformazioni dell’economia e del lavoroSarà presentato il 18 febbraio, presso la salumeria Patri, il libro Fotogrammi dal dominio della lotta di Salvio D'Acunto e Valeria Nuzzo. Insieme agli autori ne discuteranno Marco Aragno e Angelo I ... corriereirpinia.it
