Fotogrammi dal dominio della lotta | Aperitivo Letterario da Patri Salumeria

Mercoledì 18 febbraio alle 18.30, Patri Salumeria ad Avellino organizza un Aperitivo Letterario per presentare il libro

Mercoledì 18 febbraio, alle 18.30, Patri salumeria, nel cuore antico di Avellino, ospiterà un evento culturale d'eccezione: l'Aperitivo Letterario con la presentazione del libro "Fotogrammi dal dominio della lotta". L'incontro, organizzato dalle titolari Annalisa e Carmen, unisce cultura, approfondimento e gusto in un connubio perfetto. Il volume, a cura di Salvatore D'Acunto e Valeria Nuzzo, esplora l'evoluzione dell'organizzazione economica globale negli ultimi quarant'anni, mettendo in luce le disuguaglianze sociali e il progressivo indebolimento delle istituzioni pubbliche a favore dei mercati.

Metti una sera a Parigi, aperitivo letterarioUn aperitivo letterario a Parigi, tra pagine e sogni, celebra la città più iconica e affascinante del mondo.

L’elisir d’amore, aperitivo letterario di San ValentinoL'elisir d'amore, aperitivo letterario di San Valentino, esplora i temi dell’amore e delle sue molteplici sfumature.

