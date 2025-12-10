Metti una sera a Parigi aperitivo letterario

Romatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un aperitivo letterario a Parigi, tra pagine e sogni, celebra la città più iconica e affascinante del mondo. Un mix di letture e racconti dedicati alla Ville Lumière, simbolo di amore, arte e romanticismo, invita i partecipanti a scoprire la magia di Parigi attraverso parole e immagini.

Una serata di libri e viaggi stavolta dedicata a Parigi, la città più raccontata, idealizzata, amata, simbolo per eccellenza dell’amore e del romanticismo.Parigi è una città con tante anime quante ne hanno saputo creare scrittori di tutti i tempi, restituendone un’immagine tanto ricca e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

