Forbidden fruit 3 replica puntata del 17 febbraio in streaming | Video Mediaset
Il 17 febbraio, la soap turca Forbidden Fruit 3 ha fatto il suo ritorno in streaming, portando in scena un episodio ricco di tensione. Durante un brunch organizzato alla villa per festeggiare la pubblicazione del libro di Zehra, la festa si interrompe bruscamente quando arrivano la polizia e Ender. Ender accusa Sahika di aver tentato di ucciderla, creando un momento di grande suspense.
Nuovo appuntamento oggi – martedì 17 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna per celebrare la pubblicazione del libro di Zehra, alla villa si tiene un brunch, ma la festa viene interrotta dall'improvviso arrivo della polizia e di Ender, che accusa Sahika di aver tentato di ucciderla. Il ritorno di Ender scuote profondamente Erim, che si sente tradito e decide di non volerla rivedere mai più.
