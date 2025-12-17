Forbidden fruit 2 replica puntata del 17 dicembre in streaming | Video Mediaset

Non perdere l'appuntamento con Forbidden Fruit 2, disponibile in replica streaming. Il 17 dicembre, torna la soap turca che conquista il pubblico, con un episodio ricco di emozioni. Oggi, il giorno tanto atteso: il matrimonio tra Zeynep e Dundar. Continua a seguire le vicende dei protagonisti e scopri cosa riserva il destino per i personaggi di questa coinvolgente storia.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 17 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna l giorno del matrimonio tra Zeynep e Dundar è finalmente arrivato. Mentre Dundar sta ultimando i preparativi per la cerimonia, Zeynep, con l’aiuto di Yildiz e Asuman, finisce di prepararsi. Nel frattempo, Hakan va a trovare Alihan per salutarlo prima della sua partenza per l’America. Con grande sorpresa di Zeynep, Alihan si presenterà da lei, poco prima del matrimonio, per poterla salutare un’ultima volta. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 110 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

