A Colleferro è tutto pronto per la Solenne Processione dedicata alla Patrona Santa Barbara Sabato 29 Novembre alle ore 17.30
