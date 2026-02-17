Finissage della mostra Fantasie Déco

La mostra Fantasie Déco termina il 22 febbraio, dopo aver attirato numerosi visitatori. La Fondazione CR Firenze ha messo a disposizione le opere provenienti dalla sua collezione d’arte, portando in esposizione pezzi unici degli anni ’20 e ’30. La mostra, curata da Lucia Mannini, si tiene presso la Fondazione Ivan Bruschi, che ha annunciato l’ultimo giorno di apertura con un evento speciale.

“Curare con la filosofia”. Il counseling come strumento per superare crisi esistenziali e dubbi personali Si conclude il 22 febbraio la mostra Fantasie Déco. Opere dalla collezione d’arte di Fondazione CR Firenze, organizzata e promossa dalla Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con la Fondazione CR Firenze e a cura di Lucia Mannini. Alle 11.00 è prevista una visita guidata: ultima occasione per conoscere il contesto storico e artistico del periodo Déco e scoprire aneddoti e dettagli tecnici delle opere esposte. Alle 16,30 si terrà il percorso didattico Apprendista costumista: un viaggio nel mondo del teatro per bambini e ragazzi attraverso i bozzetti dei costumi realizzati da Umberto Brunelleschi.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

