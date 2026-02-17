Fingevano di fare stretching ma puntavano a rubare nelle auto lungo la Via Verde | arrestata una coppia

Una coppia è stata arrestata perché cercava di svaligiare auto lungo la Via Verde fingendo di fare stretching. La coppia si nascondeva tra gli alberi e si avvicinava alle vetture, pronti a rubare oggetti di valore. La polizia li ha sorpresi mentre tentavano di mettere in atto il furto, e ora sono sottoposti a sorveglianza elettronica a domicilio.

Almeno otto i colpi accertati tra novembre 2025 e gennaio 2026 nelle aree di sosta della pista ciclopedonale della costa dei trabocchi. I due sono stati arrestati dai carabinieri a Vasto Sono finiti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un uomo e una donna ritenuti responsabili di vari furti sulle autovetture parcheggiate lungo la Via Verde. Nella mattinata di martedì 17 febbraio i carabinieri della Stazione di Lanciano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di una donna di 53 anni e di un uomo di 54 anni, entrambi domiciliati a Vasto.Il provvedimento nasce da un’articolata attività investigativa durata mesi: le indagini hanno consentito di attribuire alla coppia almeno otto episodi perpetrati, tra novembre 2025 e gennaio 2026, nelle aree di sosta adiacenti alle ex stazioni ferroviarie di San Vito Chietino e Fossacesia.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Fanno acquisti a Pescara con le carte rubate nelle auto lungo la via Verde, arrestati un uomo e una donnaUn uomo e una donna sono stati fermati a Pescara dopo aver utilizzato carte di credito rubate da auto lungo la via Verde.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.