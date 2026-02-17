Ferentino esplode ordigno rudimentale davanti a un’abitazione del centro storico

A Ferentino, un'esplosione ha scosso il centro storico nella notte, causando paura tra i residenti. Alle 01.30 del 17 febbraio 2026, qualcuno ha collocato e fatto detonare un ordigno artigianale davanti a una casa, provocando un boato forte che ha svegliato l’intera zona.

La deflagrazione ha provocato il danneggiamento della porta d'ingresso dell'immobile, svegliando di soprassalto i residenti della zona. Fortunatamente non si registrano feriti. Attimi di paura nella notte a Ferentino. Intorno alle ore 01.30 del 17 febbraio 2026, ignoti hanno fatto esplodere un ordigno rudimentale davanti all'uscio di una privata abitazione situata nel centro storico della cittadina. Fortunatamente, al momento dell'esplosione, all'interno della casa si trovavano i proprietari, ma non si registrano feriti. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Anagni e della Stazione di Ferentino.