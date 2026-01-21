Gessica Disertore morta sulla nave da crociera | Nessuno entrò nella cabina vide il fidanzato tradirla e si uccise La famiglia si oppone

Il 27 settembre 2023, sulla nave da crociera Disney Fantasy, è stata trovata senza vita Gessica Disertore, chef di 27 anni di Bari. La vicenda ha suscitato interrogativi sulla dinamica dei fatti, poiché nessuno avrebbe visto entrare o uscire dalla cabina coinvolta. La famiglia si oppone alle ipotesi di suicidio, richiedendo chiarimenti sulle circostanze della tragica morte.

Nessuno sarebbe stato visto entrare o uscire dalla cabina 81806, dove all'alba del 27 settembre 2023 è stata trovata senza vita Gessica Disertore, la chef 27enne di Bari che lavorava sulla nave da crociera Disney Fantasy.Dopo anni di indagini, la Procura di Bari ha chiesto l'archiviazione.🔗 Leggi su Today.it

«Gessica morta sulla nave da crociera», la famiglia si oppone all’archiviazione: «Non è stato un suicidio»La 27enne pasticciera di bordo venne rinvenuta nella sua cabina a settembre 2023: per la Procura di Bari si è impiccata. La difesa: troppi dubbi dalle perizie, forse non era sola. Udienza dal gip mart ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Gessica Disertore, la 27enne pugliese trovata morta sulla nave da crociera. I familiari: «È stata strangolata»A poco più di due anni dalla morte di Gessica Disertore, la 27enne pasticciera di Triggiano trovata senza vita il 27 settembre 2023 nella sua cabina sulla nave da crociera Disney Fantasy, il caso ... msn.com

Un improvviso crollo psicotico, probabilmente collegato alla vita stressante di un lavoratore a bordo, innestato sul tradimento del fidanzato». Ci sarebbe questo dietro la morte per impiccagione della 27enne di Triggiano Gessica Disertore, avvenuta il 27 sette - facebook.com facebook