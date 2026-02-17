Fenerbahce-Nottingham Forest Europa League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
Il Nottingham Forest ha superato le difficoltà e si è qualificato alla fase a gironi di Europa League, ma questa sera affronterà un Fenerbahce in grande spolvero. La squadra turca, reduce da una serie di vittorie consecutive in campionato, si prepara a giocare davanti ai propri tifosi allo stadio Sükrü Saracoglu.
Il Nottingham Forest tra tante difficoltà è riuscito a passare la fase a gironi di Europa League, ma troverà quest’oggi davanti un Fenerbahce in gran forma. I sari kartallar da quando siede Tedesco in panchina hanno perso appena 3 gare e sono impegnati in un appassionante testa a testa contro il Galatasaray in campionato. Una squadra che ha grande qualità sia nei titolari che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Utrecht-Nottingham Forest (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiL'incontro tra Utrecht e Nottingham Forest, valido per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League, si disputerà il 11 dicembre 2025 alle ore 18:45.
Utrecht-Nottingham Forest (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronosticiL'incontro tra Utrecht e Nottingham Forest, valido per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League, si disputerà il 11 dicembre 2025 alle 18:45.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pereira confermato come nuovo allenatore del Forest; Asensio caps fightback as Fenerbahçe extend unbeaten start; Pereira accetta di sostituire Dyche come nuovo capo della foresta; Fenerbahçe - Nottingham Forest FC Pronostico e confronto quote 19.02.2026.
I temi delle gare di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa LeagueLe storie e le statistiche più interessanti in vista delle gare di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League. it.uefa.com
Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: Brann-Bologna, Fenerbahçe-Nottingham Forest, Celtic-StuttgartIl sorteggio, svolto a Nyon presso la sede della UEFA, ha definito gli accoppiamenti degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League. Le partite di andata sono in programma giovedì ... it.uefa.com
BREAKING NEWS INGHILTERRA Vitor Pereira è il nuovo Allenatore del Nottingham Forest. Pereira ha iniziato la sua carriera da allenatore nel suo paese natale, il Portogallo, nel 2002. Dopo aver acquisito una vasta esperienza in tutto il paese, nel 2011 ha a facebook