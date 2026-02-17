Il Nottingham Forest ha superato le difficoltà e si è qualificato alla fase a gironi di Europa League, ma questa sera affronterà un Fenerbahce in grande spolvero. La squadra turca, reduce da una serie di vittorie consecutive in campionato, si prepara a giocare davanti ai propri tifosi allo stadio Sükrü Saracoglu.

Il Nottingham Forest tra tante difficoltà è riuscito a passare la fase a gironi di Europa League, ma troverà quest’oggi davanti un Fenerbahce in gran forma. I sari kartallar da quando siede Tedesco in panchina hanno perso appena 3 gare e sono impegnati in un appassionante testa a testa contro il Galatasaray in campionato. Una squadra che ha grande qualità sia nei titolari che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fenerbahce-Nottingham Forest (Europa League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Utrecht-Nottingham Forest (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiL'incontro tra Utrecht e Nottingham Forest, valido per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League, si disputerà il 11 dicembre 2025 alle ore 18:45.

Utrecht-Nottingham Forest (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronosticiL'incontro tra Utrecht e Nottingham Forest, valido per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League, si disputerà il 11 dicembre 2025 alle 18:45.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.