Utrecht-Nottingham Forest Europa League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Infobetting.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incontro tra Utrecht e Nottingham Forest, valido per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League, si disputerà il 11 dicembre 2025 alle 18:45. Ecco le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per questa importante sfida del girone.

Tra le sfide del programma della giornata 6 del girone di Europa League troviamo anche quella che vede opposte Utrecht e Nottingham Forest. Si gioca giovedì allo Stadion Galgenwaard e si sfidano due squadre che versano in situazioni diverse. I padroni di casa olandesi hanno iniziato molto male il percorso europeo racimolando un solo punto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

utrecht nottingham forest europa league 11 12 2025 ore 18 45 formazioni ufficiali quote pronostici

© Infobetting.com - Utrecht-Nottingham Forest (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

utrecht nottingham forest europaIl Nottingham mostra lo strano settore ospiti dell’Utrecht: un tunnel cupo e opprimente prima degli spalti - I tifosi del Nottingham Forest, impegnato questa sera contro gli olandesi in Europa League, restano ... Da fanpage.it

Europa League 2025-2026: Utrecht-Nottingham Forest, le probabili formazioni - Nottingham Forest, sesta giornata di Europa League 2025- Scrive sportal.it