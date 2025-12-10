Utrecht-Nottingham Forest Europa League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

L'incontro tra Utrecht e Nottingham Forest, valido per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League, si disputerà il 11 dicembre 2025 alle 18:45. Ecco le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per questa importante sfida del girone.

Tra le sfide del programma della giornata 6 del girone di Europa League troviamo anche quella che vede opposte Utrecht e Nottingham Forest. Si gioca giovedì allo Stadion Galgenwaard e si sfidano due squadre che versano in situazioni diverse. I padroni di casa olandesi hanno iniziato molto male il percorso europeo racimolando un solo punto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com