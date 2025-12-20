È arrivata la sfida che ogni cacciatore di icone stava aspettando. A differenza del pacchetto singolo, il Player Pick riduce drasticamente il rischio di trovare un doppione o una carta non adatta al proprio stile, offrendo tre diverse Icone Base tra cui scegliere. Durata: 15 giorni.. Ripetibile: Sì, 3 volte (si riattiva ogni 2 giorni).. Premio: 1x Scelta Giocatore Icona Base (1 di 3) (Non scambiabile).. Le 5 Rose da Completare. Questa SBC è una delle più esigenti della stagione e richiede un investimento massiccio di giocatori ad alto rating e carte TOTW. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Premio Intermedio 1 – Rosa 85 85 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC: 1 of 3 Base Icon Player Pick – La Scelta della Leggenda!

Leggi anche: FC 26 SBC Icona Base: Base Icon Matchday Pick – Scegli Tra Tre Leggende!

Leggi anche: FC 26 SBC ICONA BASE: Base Icon Matchday Pick – Scegli tra Drogba, Cannavaro e Raúl!

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

FC 26 SBC AGGIORNAMENTO: Winter Provisions Upgrade – Fodder a Basso Costo Ripetibile!; EA FC 26 SBC Eroi Base O Ultimate Scream 86+ A Scelta Lista Carte E Requisiti; FC 26 SBC AGGIORNAMENTO: 78+ Player Pick – La Caccia al Fodder Raro!; EA FC 26 Team Unbreakables Elenco Carte Speciali Della Nuova Squadra.

FC 26 SBC POTM LIGUE 1: Florian Thauvin (87 OVR) – Trequartista Francese d’Élite! - È disponibile la SBC per sbloccare Florian Thauvin Giocatore del Mese (POTM) di Novembre della Ligue 1. imiglioridififa.com