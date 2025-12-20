FC 26 SBC | 1 of 3 Base Icon Player Pick – La Scelta della Leggenda!
È arrivata la sfida che ogni cacciatore di icone stava aspettando. A differenza del pacchetto singolo, il Player Pick riduce drasticamente il rischio di trovare un doppione o una carta non adatta al proprio stile, offrendo tre diverse Icone Base tra cui scegliere. Durata: 15 giorni.. Ripetibile: Sì, 3 volte (si riattiva ogni 2 giorni).. Premio: 1x Scelta Giocatore Icona Base (1 di 3) (Non scambiabile).. Le 5 Rose da Completare. Questa SBC è una delle più esigenti della stagione e richiede un investimento massiccio di giocatori ad alto rating e carte TOTW. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Premio Intermedio 1 – Rosa 85 85 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Leggi anche: FC 26 SBC Icona Base: Base Icon Matchday Pick – Scegli Tra Tre Leggende!
Leggi anche: FC 26 SBC ICONA BASE: Base Icon Matchday Pick – Scegli tra Drogba, Cannavaro e Raúl!
FC 26 SBC AGGIORNAMENTO: Winter Provisions Upgrade – Fodder a Basso Costo Ripetibile!; EA FC 26 SBC Eroi Base O Ultimate Scream 86+ A Scelta Lista Carte E Requisiti; FC 26 SBC AGGIORNAMENTO: 78+ Player Pick – La Caccia al Fodder Raro!; EA FC 26 Team Unbreakables Elenco Carte Speciali Della Nuova Squadra.
FC 26 SBC POTM LIGUE 1: Florian Thauvin (87 OVR) – Trequartista Francese d’Élite! - È disponibile la SBC per sbloccare Florian Thauvin Giocatore del Mese (POTM) di Novembre della Ligue 1. imiglioridififa.com
FC 26 SBC ICONA: Ronaldinho (88 OVR) – Arriva “O Bruxo” nel tuo Club! - Ecco l'articolo corretto e aggiornato per la SBC Icona Ronaldinho (88 OVR), con il conteggio esatto delle 14 sfide. imiglioridififa.com
FC 26: Thauvin Ligue 1 POTM SBC - Cheapest Solution & Card Review - Get the cheapest SBC solution and review his incredible stats, including Press Proven+ and Finesse Shot PlayStyles. realsport101.com
Pick hero 86+ base o Scream! Pick icon fra Dalglish o Garrincha Nuova EVO rilasciata! Cosa ne pensi Faccelo sapere qui sotto con un commento! - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.