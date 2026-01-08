Aperte le iscrizioni al FantaSanremo 2026 | le quotazioni che nessuno si aspettava

Sono aperte le iscrizioni al FantaSanremo 2026, il gioco che permette agli appassionati di partecipare attivamente al Festival della canzone italiana. Dal 7 gennaio 2026, i partecipanti potranno formare le proprie squadre e seguire le dinamiche delle quotazioni, creando un coinvolgimento nuovo e stimolante. Un’occasione per vivere il Festival in modo interattivo, condividendo passione e strategie con altri appassionati.

Mercoledì 7 gennaio 2026 segna l'inizio ufficiale della corsa al FantaSanremo, il gioco che negli ultimi anni ha trasformato il Festival della canzone italiana in un fenomeno di massa capace di coinvolgere centinaia di migliaia di persone. A 48 giorni dall'inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti dal 24 al 28 febbraio, le iscrizioni sono aperte e le quotazioni degli artisti in gara sono state finalmente svelate. Quest'anno il compito degli ideatori non è stato semplice. Come ha dichiarato Giacomo Piccinini, tra i creatori del FantaSanremo, decidere le cifre è stato " difficilissimo perché non c'è un grande favorito rispetto agli anni scorsi e soprattutto saranno in gara tantissimi giovani esordienti, potenzialmente degli affari ".

